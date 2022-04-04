Петербуржец запечатлел «падение» луны на Лахта Центр

Солнечные закаты — зрелище обычное даже для жителей Петербурга, а вот лунный закат может увидеть далеко не каждый. Не все готовы ждать в ночи, пока спутник Земли опустится за горизонт. 4 апреля Telegram-канал «Астро Фото Болото» опубликовал видеозапись этого красивого явления.
На кадрах серп луны описывает полудугу в небе и «падает» на светящийся в ночи Лахта Центр, после чего скрывается за облаками и горизонтом. На видео также можно рассмотреть Адмиралтейство, Петропавловскую крепость и, конечно, «Газпром Арену».