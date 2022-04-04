На севере Петербурга на торги выставили 53 га земли под жилье

Банк непрофильных активов «Траст» продает участок площадью 53 га в поселке Парголово под жилую застройку. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе организатора торгов — Российского аукционного дома (РАД).



«Траст» выставил на торги права требования к кипрской компании Odelburg Estates Limited, которой принадлежит петербургское ООО «Мегапром». Фирма находится в процессе банкротства, с конца 2021 года суд ввел стадию распродажи ее имущества.



Права требования обеспечены залогом — земельным участком площадью 53 га в Парголово. Он находится неподалеку от железнодорожной станции «Левашово» и выезда на КАД. Как отмечают в РАД, на участке можно построить около 317 тыс. кв. м жилья.

