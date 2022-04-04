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    На севере Петербурга на торги выставили 53 га земли под жилье

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    Банк непрофильных активов «Траст» продает участок площадью 53 га в поселке Парголово под жилую застройку. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе организатора торгов — Российского аукционного дома (РАД).

    «Траст» выставил на торги права требования к кипрской компании Odelburg Estates Limited, которой принадлежит петербургское ООО «Мегапром». Фирма находится в процессе банкротства, с конца 2021 года суд ввел стадию распродажи ее имущества.

    Права требования обеспечены залогом — земельным участком площадью 53 га в Парголово. Он находится неподалеку от железнодорожной станции «Левашово» и выезда на КАД. Как отмечают в РАД, на участке можно построить около 317 тыс. кв. м жилья.

    Начальная цена лота — 3 млрд рублей. Торги назначены на 6 мая, площадка будет принимать заявки на участие в них до 1 мая.

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    Комментарии (2)

    Dud
    опять "жильё"... опять безумные человейники?
    на производство сколько земли выставили?
    allyouneedislove
    уж не Северное ли Кладбище? LOL =))))
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