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    Шведы отказали российскому Tele2 в продлении лицензии на бренд

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    Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору.

    «Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — заявил исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем изданию ComNews 4 апреля.

    По данным пресс-службы российского оператора, в настоящее время «каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 на эту тему» не ведется. Российский офис не видит оснований для прекращения предоставления лицензии от Tele2 AB.

    Tele2 работает на отечественном рынке с 2003 года. В 2013 российское подразделение шведской компании было продано группе ВТБ с правом использования бренда и логотипа до 2023 года. С 2020 Tele2 Россия полностью подконтрольна «Ростелекому».

    В 2021 году выручка компании составила 193 миллиарда рублей, чистая прибыль — 17 миллиардов рублей. Абонентская база Tele2 Россия — около 50 миллионов человек.

    Как считают эксперты, в случае досрочного отзыва лицензии российскую Tele2 ожидает ребрендинг. Затраты на него могут составить от полумиллиарда до миллиарда рублей.

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    Комментарии (13)

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