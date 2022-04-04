Шведы отказали российскому Tele2 в продлении лицензии на бренд

Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору.
«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — заявил исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем изданию ComNews 4 апреля.
По данным пресс-службы российского оператора, в настоящее время «каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 на эту тему» не ведется. Российский офис не видит оснований для прекращения предоставления лицензии от Tele2 AB.
Tele2 работает на отечественном рынке с 2003 года. В 2013 российское подразделение шведской компании было продано группе ВТБ с правом использования бренда и логотипа до 2023 года. С 2020 Tele2 Россия полностью подконтрольна «Ростелекому».
В 2021 году выручка компании составила 193 миллиарда рублей, чистая прибыль — 17 миллиардов рублей. Абонентская база Tele2 Россия — около 50 миллионов человек.
Как считают эксперты, в случае досрочного отзыва лицензии российскую Tele2 ожидает ребрендинг. Затраты на него могут составить от полумиллиарда до миллиарда рублей.