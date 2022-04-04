Шведы отказали российскому Tele2 в продлении лицензии на бренд

Шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на использование бренда российскому оператору.



«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта. В настоящее время мы изучаем возможности и фактические последствия более раннего прекращения действия лицензии», — заявил исполнительный вице-президент компании Виктор Вальстрем изданию ComNews 4 апреля.



По данным пресс-службы российского оператора, в настоящее время «каких-либо коммуникаций со шведской Tele2 на эту тему» не ведется. Российский офис не видит оснований для прекращения предоставления лицензии от Tele2 AB.

