Прокуратура просит взыскать в пользу 87-летней петербурженки компенсацию морального вреда от посещения «соцработников»

Прокуратура Петродворцового района просит взыскать в пользу 87-летней жительницы Петербурга компенсацию морального вреда. Нервное потрясение пенсионерка получила после посещения «соцработниц», которые обманом похитили у нее 370 тысяч рублей.



Женщины наведались к петербурженке в декабре минувшего года. В квартиру они зашли под предлогом срочного обмена денег из-за «деноминации».



«В результате действий обвиняемых потерпевшей был причинен моральный вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях, пенсионерка пережила нервное потрясение, постоянно плохо себя чувствует, наблюдается в поликлинике по месту жительства», — сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

