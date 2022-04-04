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    Прокуратура просит взыскать в пользу 87-летней петербурженки компенсацию морального вреда от посещения «соцработников»

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    Прокуратура Петродворцового района просит взыскать в пользу 87-летней жительницы Петербурга компенсацию морального вреда. Нервное потрясение пенсионерка получила после посещения «соцработниц», которые обманом похитили у нее 370 тысяч рублей.

    Женщины наведались к петербурженке в декабре минувшего года. В квартиру они зашли под предлогом срочного обмена денег из-за «деноминации».

    «В результате действий обвиняемых потерпевшей был причинен моральный вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях, пенсионерка пережила нервное потрясение, постоянно плохо себя чувствует, наблюдается в поликлинике по месту жительства», — сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

    Прокурор района, учитывая преклонный возраст женщины, сам подал исковое заявление о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда — по 50 тысяч с каждой обманщицы.

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