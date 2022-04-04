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    Более трех тысяч военных Балтийского флота участвуют в проверке боеготовности

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    Более трех тысяч военнослужащих Балтийского флота принимают участие в масштабной проверке боеготовности. Боевые стрельбы кораблей, авиации и наземных сил будут проходить в течение нескольких недель.

    «Экипажи более 20 кораблей и судов флота отработают в морских полигонах различные элементы курсовых задач, проведут подготовительные и зачетные учения, выполнят стрельбы по морским, воздушным и береговым целям», — сообщили в пресс-службе флота (цитата по ТАСС).

    Отмечается, что военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса выполнят стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и артиллерийских установок САУ «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», а также реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и другого вооружения.

    Всего в проверках задействуют свыше 20 боевых кораблей и судов, экипажи самолетов и вертолетов.

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    Комментарии (2)

    Mimic
    Так ведь скоро всей планете (кроме дружественных Эримбабве, Восточной Демократической Сатрапии и некоторых других) спецоперацию объявить смогут.
    spb7771250
    Фонтанка, в очередной раз предлагаю вам закрыться. Или по крайней мере каждый уважающий себя ваш журналист должен просто встать и уйти. Хотя бы начиная с сегодняшнего дня! Ну позорно же. Немыслимо позорно и стыдно должно быть "работать", распространяя (и подтверждая своё согласие с этим) кучу фейков, о "фейках" так любят кричать некоторые "граждане РФ"... (
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