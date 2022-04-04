Более трех тысяч военных Балтийского флота участвуют в проверке боеготовности

Более трех тысяч военнослужащих Балтийского флота принимают участие в масштабной проверке боеготовности. Боевые стрельбы кораблей, авиации и наземных сил будут проходить в течение нескольких недель.



«Экипажи более 20 кораблей и судов флота отработают в морских полигонах различные элементы курсовых задач, проведут подготовительные и зачетные учения, выполнят стрельбы по морским, воздушным и береговым целям», — сообщили в пресс-службе флота (цитата по ТАСС).



Отмечается, что военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса выполнят стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и артиллерийских установок САУ «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», а также реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и другого вооружения.

