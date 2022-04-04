СМИ: Прохоров получил израильское гражданство. Пресс-служба ОНЭКСИМа: он лечится

Российский миллиардер Михаил Прохоров якобы получил израильское гражданство. Об этом 4 апреля сообщает местное издание Ynet.
По данным журналистов, миллиардер прибыл в страну еще несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии. Издание уверяет, что он уже подал все необходимые документы на гражданство в соответствии с законом о репатриации. При этом в пресс-службе ОНЭКСИМа заявили РБК, что отрицают эту информацию. «Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», — подчеркнули представители компании миллиардера.