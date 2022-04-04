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    СМИ: Прохоров получил израильское гражданство. Пресс-служба ОНЭКСИМа: он лечится

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    Российский миллиардер Михаил Прохоров якобы получил израильское гражданство. Об этом 4 апреля сообщает местное издание Ynet.

    По данным журналистов, миллиардер прибыл в страну еще несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии. Издание уверяет, что он уже подал все необходимые документы на гражданство в соответствии с законом о репатриации. При этом в пресс-службе ОНЭКСИМа заявили РБК, что отрицают эту информацию. «Михаил Дмитриевич проходил медобследование, ради которого прилетал в Израиль», — подчеркнули представители компании миллиардера.

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    Комментарии (12)

    Spb
    бегут как тараканы от дуста
    VKuser2851963
    а где тов Чубайс ? волнуюсь ...
    Cashmare
    ну, учитывая, что он опрометчиво баллотировался в президенты, и ему, похоже, тогда намекнули, что это было большой ошибкой, то неудивительно, что в нынешних условиях он предпочел быть подальше
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