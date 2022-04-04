В России пенсию по инвалидности будут оформлять автоматически — без заявления в ПФР

Чтобы получить пенсию по инвалидности, людям с ограниченными возможностями не потребуется обращаться с заявлением в свое отделение Пенсионного фонда РФ. О том, что ее будут назначать автоматически, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 4 апреля ТАСС.



Новые правила, по словам главы правительства, заработают с 1 июля 2022 года. Прежде всем, кто получает статус инвалида, за назначением пенсионных выплат требовалось записаться на прием в свое отделение ПФР и подать заявление на назначение выплат. Со второго полугодия эти выплаты будут рассчитываться и назначаться в беззаявительном порядке: все данные будут поступать в Пенсионный фонд из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

