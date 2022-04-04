Петербурженка рискует получить штраф до 50 тысяч рублей за пацифистский плакат на балконе квартиры

Петербурженке грозит административный штраф до 50 тысяч рублей за пацифистский плакат, который несколько дней провисел на балконе квартиры в Центральном районе города.



Как сообщил «Фонтанке» 4 апреля адвокат местной жительницы Сергей Подольский, полицейские пришли к ней накануне в районе 10 вечера: плакат сняли, а ее саму допросили. Уже сегодня в 78-м отделе полиции на нее составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), после чего отпустили до суда, который состоится завтра.

