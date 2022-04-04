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    Петербурженка рискует получить штраф до 50 тысяч рублей за пацифистский плакат на балконе квартиры

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    Петербурженке грозит административный штраф до 50 тысяч рублей за пацифистский плакат, который несколько дней провисел на балконе квартиры в Центральном районе города.

    Как сообщил «Фонтанке» 4 апреля адвокат местной жительницы Сергей Подольский, полицейские пришли к ней накануне в районе 10 вечера: плакат сняли, а ее саму допросили. Уже сегодня в 78-м отделе полиции на нее составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), после чего отпустили до суда, который состоится завтра.

    Отметим, по данной статье для граждан предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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