В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко. Ему вменяют мошенничество в сфере долевого строительства

Учредитель стройкомпании «Аврора-Строй» и экс-кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом 4 апреля сообщает СУ СК по региону.



«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», — говорится в сообщении.



Следствие считает, что Ищенко с 2016-го по 2021 год обманным путем похитил деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке. Ущерб якобы превысил 105 млн рублей.

