В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко. Ему вменяют мошенничество в сфере долевого строительства

Учредитель стройкомпании «Аврора-Строй» и экс-кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом 4 апреля сообщает СУ СК по региону.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», — говорится в сообщении.
Следствие считает, что Ищенко с 2016-го по 2021 год обманным путем похитил деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке. Ущерб якобы превысил 105 млн рублей.
«В настоящее время он задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в следкоме.
Ищенко принимал участие в выборах губернатора в сентябре 2018 года в качестве кандидата от КПРФ и прошел во второй тур вместе с действующим тогда врио главы региона Андреем Тарасенко. Из-за многочисленных нарушений крайизбирком признал результаты недействительными. На повторных выборах КПРФ решила не выдвигать своего кандидата. Ищенко попытался принять участие в качестве самовыдвиженца, но ему не дали зарегистрироваться. По результатам повторного голосования победил экс-губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.