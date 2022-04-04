Помогите семилетнему Илье окончательно победить болезнь

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Илья Филиппов, 7 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Требуется лекарственная терапия. Не хватает 77 686 рублей.



«Я — мужчина! И плакать больше не буду», — однажды сказал Илья маме. И обещание сдержал.

«Я ещё тогда подумала: такой маленький, а уже с характером», — вспоминает Алёна, мама мальчика.

В возрасте 11 месяцев у Ильи воспалились лимфоузлы. Мама немедленно обратилась к педиатру, сдали анализы. После всех обследований Алёну с Ильёй отправили в онкологический центр города Читы, где и поставили диагноз — лейкоз.



Жизнь тогда круто развернулась на 180 градусов, устроила проверку на прочность. Началось долгое лечение не только в родной Чите, но и в Санкт-Петербурге.

Крепко сжимая мамину руку, мальчик прошёл несколько курсов химиотерапии и вышел в ремиссию. Болезнь отступила. Но через два года набросилась с новой силой. Случился рецидив. Илья мужественно перенёс и его.

А потом была трансплантация костного мозга. И вместе с ней новое испытание — реакция «трансплантат против хозяина». Организм не смог защитить себя самостоятельно, осложнения затронули внутренние органы и кожу.

«Иногда в магазине кто-нибудь спрашивает: «Ваш ребёнок обжёгся?» На что Илья всегда отвечает: «Да нет, у меня была пересадка костного мозга». А порой шутит: «Это я в солярии пересидел». Комплексов по поводу внешнего вида у сына нет», — рассказывает Алёна.

Стабилизировать осложнения помогла терапия препаратом «Джакави». На фоне улучшений врачи приняли решение продолжить прием лекарства, но, к сожалению, его нельзя получать бесплатно на амбулаторном лечении: мальчик уже может большую часть времени находиться дома и возвращаться в больницу только на контрольные осмотры и анализы. Но отменять приём лекарства до полной поправки нельзя.

«На основании данных анамнеза заболевания у ребёнка в настоящее время отмечается стабилизация состояния и отсутствие прогрессирования кожной реакции «трансплантат против хозяина» на фоне длительной терапии препаратом «Джакави». В связи с этим ребёнку показано продолжение терапии данным лекарством. К сожалению, пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно препарат получить не могут», — говорится в заключении врачебного консилиума. За помощью семья Ильи обратилась в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который открыл сбор средств. На данный момент собрано лишь около 20 тысяч рублей.

«Фонды сейчас тоже столкнулись со сложностями. Все поставщики лекарств либо подняли цены на большинство препаратов, либо предупредили, что это скоро произойдёт. Сбережения у всех нас тают на глазах. Сейчас мы берём только тех ребят, чьи сборы явно закроем с помощью жертвователей или собственных ресурсов. Мы пока не знаем, как всё для нас обернётся, но, несмотря ни на что, ищем любые способы, чтобы продолжать помогать детям», — говорит директор благотворительного фонда «свет.дети» Юлия Божина.