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    ЕБРР запретит РФ и Белоруссии пользоваться ресурсами банка. Хотя новых проектов в России у него и так не было с 2014 года

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    Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за приостановку доступа России и Белоруссии к финансам и экспертизе, сообщается 4 апреля в пресс-релизе компании. В банке пояснили, что решение было принято из-за проведения спецоперации на Украине.

    «Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам», – говорится в заявлении ЕБРР.

    «Подобная реакция необходима, чтобы обе страны [Россия и Беларусь] четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества», – заявил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

    Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в Центральной и Восточной Европе. Россия является членом ЕБРР с 1992 года.

    В 2014 году банк прекратил инвестирование в российские проекты в ответ на присоединение Крыма. Инвестиции банка в страну на тот момент составляли 3,5 млрд долларов. К 2018 году – 2 млрд долларов. 28 марта 2022 года ЕБРР объявил о закрытии своих отделений в Москве и Минске.

    Одним из последних вложений ЕБРР стал кредит сети гипермаркетов «Лента» в 4,6 млрд рублей на расширение бизнеса. До этого ЕБРР участвовал в финансировании в Петербурге частных проектов – типографий, мясоперерабатывающих заводов, девелопмента и прочего. Из крупных проектов в городе – Западный скоростной диаметр, на который ЕБРР давал кредит в 191 млн евро. Однако в 2018 году эти обязательства были покрыты за счет средств Евразийского банка развития.

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