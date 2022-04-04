На Ветеранов автобус приехал в «Ленд Крузер», а на Салова — в грузовик

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Возле дома 130 по проспекту Ветеранов маршрутка (судя по видео, принадлежит компании «Питеравто») врезалась сзади в автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. Как рассказали «Фонтанке» в «Питеравто», в результате ДТП ни в автобусе, ни в автомобиле пострадавших нет. Водитель внедорожника затормозил, чтобы высадить пассажиров, и автобус въехал в него сзади.
Еще один автобус столкнулся с большегрузом на пересечении улицы Салова с Бухарестской улицей, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Как стало известно «Фонтанке», принадлежит он «Домтрансавто», которая начала обслуживать 36-й маршрут с 1 апреля. В компании подтвердили факт ДТП. Автобус в момент аварии ехал без пассажиров, в ДТП никто не пострадал, у автобуса треснуло стекло. Его направили в парк, а на линию выпустили замену.