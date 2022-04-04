    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    5 м/с, южн

    748мм

    66%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    На Ветеранов автобус приехал в «Ленд Крузер», а на Салова — в грузовик

    Два ДТП с общественным транспортом произошло в Петербурге днем 4 апреля. В одно попала маршрутка, в другое — автобус нового для маршрута перевозчика.

    1
    Печать

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Возле дома 130 по проспекту Ветеранов маршрутка (судя по видео, принадлежит компании «Питеравто») врезалась сзади в автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим. Как рассказали «Фонтанке» в «Питеравто», в результате ДТП ни в автобусе, ни в автомобиле пострадавших нет. Водитель внедорожника затормозил, чтобы высадить пассажиров, и автобус въехал в него сзади.

    ПоделитьсяПоделиться

    Еще один автобус столкнулся с большегрузом на пересечении улицы Салова с Бухарестской улицей, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Как стало известно «Фонтанке», принадлежит он «Домтрансавто», которая начала обслуживать 36-й маршрут с 1 апреля. В компании подтвердили факт ДТП. Автобус в момент аварии ехал без пассажиров, в ДТП никто не пострадал, у автобуса треснуло стекло. Его направили в парк, а на линию выпустили замену.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Мегаполис»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний