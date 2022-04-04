Бездомный лишился ног после наезда электрички Петербург — Гатчина

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства наезда электрички на мужчину на перегоне Дудергоф — Тайцы в Ленинградской области.



ЧП произошло около 17:00 в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 4 апреля.



Машинист электропоезда сообщением Санкт-Петербург - Гатчина Балтийская увидел на путях мужчину, принялся сигналить и экстренно тормозить. Но наезда избежать не удалось. Под колеса состава попал 43-летний мужчина без определенного места жительства.



Скорая увезла пострадавшего в больницу, однако спасти его ноги врачам не удалось.

