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    Бездомный лишился ног после наезда электрички Петербург — Гатчина

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    Транспортная полиция устанавливает обстоятельства наезда электрички на мужчину на перегоне Дудергоф — Тайцы в Ленинградской области.

    ЧП произошло около 17:00 в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 4 апреля.

    Машинист электропоезда сообщением Санкт-Петербург - Гатчина Балтийская увидел на путях мужчину, принялся сигналить и экстренно тормозить. Но наезда избежать не удалось. Под колеса состава попал 43-летний мужчина без определенного места жительства.

    Скорая увезла пострадавшего в больницу, однако спасти его ноги врачам не удалось.

    По предварительной информации, мужчина шел по железнодорожным путям в состоянии алкогольного опьянения.

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