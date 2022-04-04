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    Визовый центр Норвегии частично возобновил работу в Петербурге. Прием заявлений на туристические визы планируют начать в мае

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    С 4 апреля Норвегия возобновляет прием заявлений на оформление нетуристических виз и разрешений на проживание. Информация об этом размещена на сайте посольства.

    «В ограниченном режиме возобновляется прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске», — отмечается в сообщении диппредставительства.

    Там можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых поездок, а также для участия в культурных и спортивных мероприятиях, обучения и официальных визитов.

    Прием заявлений на получение виз для туристических поездок не будет возобновлен на данном этапе «по техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов», говорится в записи. В посольстве Норвегии рассчитывают, что подача таких обращений станет возможна с мая.

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    Комментарии (3)

    265843015
    "Прием заявлений на получение виз для туристических поездок не будет возобновлен"
    07A
    Все! Клич пошел по Европе-да ну ее нафиг, эту Украину!
    барагузова
    сссцанкции!
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