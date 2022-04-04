Визовый центр Норвегии частично возобновил работу в Петербурге. Прием заявлений на туристические визы планируют начать в мае

С 4 апреля Норвегия возобновляет прием заявлений на оформление нетуристических виз и разрешений на проживание. Информация об этом размещена на сайте посольства.
«В ограниченном режиме возобновляется прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске», — отмечается в сообщении диппредставительства.
Там можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых поездок, а также для участия в культурных и спортивных мероприятиях, обучения и официальных визитов.
Прием заявлений на получение виз для туристических поездок не будет возобновлен на данном этапе «по техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов», говорится в записи. В посольстве Норвегии рассчитывают, что подача таких обращений станет возможна с мая.