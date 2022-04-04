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    Ажиотаж уже начался. В Смольном знают, какую рассаду будут скупать дачники

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    Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга обнародовал весенний хит-парад овощных культур, составленный городскими садовниками.

    «Наступила весенняя пора, и дачники уже задумались о том, что высаживать на грядки. В садово-парковых предприятиях, где есть оранжереи и выращиваются овощные культуры, уже фиксируют начало сельскохозяйственного ажиотажа. Судя по количеству ранних обращений садоводов и дачников, этой весной спрос на овощи будет серьезный», — отмечается в сообщении пресс-службы 4 апреля.

    Рейтинг овощных культур по популярности среди дачников составили в Калининском садово-парковом хозяйстве:

    • перец и томаты делят первое место;
    • огурцы — в тройке лидеров;
    • петрушка и сельдерей тоже пользуются большим спросом;
    • кабачки и тыква замыкают список огородных любимчиков.

    Главной специализацией городских теплиц остаётся рассада для цветочного оформления Петербурга. Всего в этом году планируется высадить в городе около 5 миллионов цветов. Первой — виолу, в конце апреля. Затем — петунию, алиссум, тагетис, цинерарию, агератум и другие растения.

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    Комментарии (1)

    07A
    Петуньи нафиг. Картоху сажайте по всему участку, как в 91.
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