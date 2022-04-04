Смольный рассказал, где за водителями будут следить передвижные камеры в начале апреля

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных камер контроля скорости на ближайшую неделю — с 4 по 10 апреля.
Передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД работают на аварийно опасных участках во всех районах Петербурга. Больше всего таких адресов — 24 — традиционно в Приморском районе города, в основном это участки Приморского шоссе и Парашютной улицы. Вторым по количеству участков для работы камер является соседний Курортный район, там их 16. Замыкает тройку Невский район с 11 участками, там больше всего внимания получили проспект Обуховской Обороны, Советский проспект и Октябрьская набережная.
Места дислокации комплексов определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Адреса работы всех городских камер публикуются в открытом доступе на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.