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    Смольный рассказал, где за водителями будут следить передвижные камеры в начале апреля

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    Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных камер контроля скорости на ближайшую неделю — с 4 по 10 апреля.

    Передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД работают на аварийно опасных участках во всех районах Петербурга. Больше всего таких адресов — 24 — традиционно в Приморском районе города, в основном это участки Приморского шоссе и Парашютной улицы. Вторым по количеству участков для работы камер является соседний Курортный район, там их 16. Замыкает тройку Невский район с 11 участками, там больше всего внимания получили проспект Обуховской Обороны, Советский проспект и Октябрьская набережная.

    Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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    Места дислокации комплексов определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Адреса работы всех городских камер публикуются в открытом доступе на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.

    Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

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