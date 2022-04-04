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    Сделано в Петербурге. Зарегистрирован тест на антитела для тех, кто болел ковидом бессимптомно

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    В России зарегистрировали новый набор реагентов для определения антител к коронавирусу. Медицинское изделие разработали специалисты петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

    «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал новое медицинское изделие «Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)», — гласит сообщение Роспотребнадзора от 4 апреля.

    В отличие от других подобных наборов этот позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у ковид-инфицированных с клиническими признаками COVID-19, а также у переболевших или контактировавших с SARS-CoV-2 при отсутствии симптомов заболевания.

    Как добавили в Роспотребнадзоре, сведения о концентрации антител в организме человека весьма важны для понимания степени защищенности человека от повторного заражения.

    «Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы для оценки количественного содержания антител класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 в положительных образцах сыворотки/плазмы крови», — добавили в ведомстве.

    Регистрационное удостоверение на медицинское изделие было выдано 2 марта 2022 года, набор реагентов допущен к обращению на территории России.

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