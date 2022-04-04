Сделано в Петербурге. Зарегистрирован тест на антитела для тех, кто болел ковидом бессимптомно

«Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал новое медицинское изделие «Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)», — гласит сообщение Роспотребнадзора от 4 апреля.

В России зарегистрировали новый набор реагентов для определения антител к коронавирусу. Медицинское изделие разработали специалисты петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

В отличие от других подобных наборов этот позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у ковид-инфицированных с клиническими признаками COVID-19, а также у переболевших или контактировавших с SARS-CoV-2 при отсутствии симптомов заболевания.



Как добавили в Роспотребнадзоре, сведения о концентрации антител в организме человека весьма важны для понимания степени защищенности человека от повторного заражения.



«Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы для оценки количественного содержания антител класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 в положительных образцах сыворотки/плазмы крови», — добавили в ведомстве.



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие было выдано 2 марта 2022 года, набор реагентов допущен к обращению на территории России.

