Жажда любви привела петергофскую пенсионерку в полицию

Мошенника, который сыграл на одиночестве жительницы Петергофа, ищут в Петербурге.
В полицию Василеостровского района 67-летняя жительница петербургского пригорода обратилась накануне около часа дня. По предварительной информации, она сообщила, что некоторое время назад на сайте знакомств у нее завязалась переписка с неизвестным, который представился ей Филиппом. В конце марта мужчина начал рассказывать женщине о своем бедственном положении и попросил её помочь ему финансово. 30 марта пенсионерка перевела через банкомат на Новосмоленской улице своему интернет-другу 40 тысяч рублей. После чего он пропал и на связь больше не выходил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».