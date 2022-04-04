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    Жажда любви привела петергофскую пенсионерку в полицию

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    Мошенника, который сыграл на одиночестве жительницы Петергофа, ищут в Петербурге.

    В полицию Василеостровского района 67-летняя жительница петербургского пригорода обратилась накануне около часа дня. По предварительной информации, она сообщила, что некоторое время назад на сайте знакомств у нее завязалась переписка с неизвестным, который представился ей Филиппом. В конце марта мужчина начал рассказывать женщине о своем бедственном положении и попросил её помочь ему финансово. 30 марта пенсионерка перевела через банкомат на Новосмоленской улице своему интернет-другу 40 тысяч рублей. После чего он пропал и на связь больше не выходил.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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    Комментарии (5)

    pgrad
    Дурачок неопытный. Быстро сбежал. Опытные "филечкикиркоровы" любят бабок и бабки нааамного дольше и больше)))
    Кремлебот вне категорий
    еслиб не возраст потерпевшей, был бы обычный кидок "ловеласа".
    Что характерно: "девочки" кидают "мальчиков", пожалуй, что и поболе (судя по отзывам на профильных форумах), а вот заявы мальчики пишут порядка на 2 меньше. Неужели стыдненько?
    cacadu43
    укатайка )))
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