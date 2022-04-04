    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    749мм

    73%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Мужчина в Ломоносове угнал у женщины старый «Соболь» и поджег его

    1
    Печать

    Полицейские Петродворцового района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля. Его добычей, а потом и жертвой стал «Соболь» одного из первых годов выпуска модели.

    В 7:50 3 апреля в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что у дома 7 по улице Скуридина в Ломоносове горит автомобиль, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что горел ГАЗ «Соболь» 1999 года выпуска, принадлежащий 36-летней местной жительнице. В результате пожара у машины выгорели салон и задняя часть.

    В 12:40 в полицию обратилась хозяйка автомобиля. Женщина рассказала, что «Соболь» был угнан от дома 43 по Дворцовому проспекту Ломоносова в период с восьми часов вечера 2 апреля до шести утра 3 апреля. Стоимость машины она оценила в 75 тысяч рублей.

    Тем же вечером, в 17:30, у дома 6 по улице Скуридина задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за попытку угона и разбой. Мужчину поместили в изолятор, а по факту произошедшего возбудили уголовные дела по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и неправомерное завладение автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Леонтий
    Бред какой-то.Которая по счету новость за последние дни:машину бабе сожгли.Индуцированный психоз?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний