Мужчина в Ломоносове угнал у женщины старый «Соболь» и поджег его

Полицейские Петродворцового района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля. Его добычей, а потом и жертвой стал «Соболь» одного из первых годов выпуска модели.
В 7:50 3 апреля в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что у дома 7 по улице Скуридина в Ломоносове горит автомобиль, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что горел ГАЗ «Соболь» 1999 года выпуска, принадлежащий 36-летней местной жительнице. В результате пожара у машины выгорели салон и задняя часть.
В 12:40 в полицию обратилась хозяйка автомобиля. Женщина рассказала, что «Соболь» был угнан от дома 43 по Дворцовому проспекту Ломоносова в период с восьми часов вечера 2 апреля до шести утра 3 апреля. Стоимость машины она оценила в 75 тысяч рублей.
Тем же вечером, в 17:30, у дома 6 по улице Скуридина задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за попытку угона и разбой. Мужчину поместили в изолятор, а по факту произошедшего возбудили уголовные дела по двум статьям: умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (