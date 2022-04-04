Мужчина в Ломоносове угнал у женщины старый «Соболь» и поджег его

Полицейские Петродворцового района Петербурга по горячим следам задержали подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля. Его добычей, а потом и жертвой стал «Соболь» одного из первых годов выпуска модели.



В 7:50 3 апреля в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что у дома 7 по улице Скуридина в Ломоносове горит автомобиль, сообщает 4 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что горел ГАЗ «Соболь» 1999 года выпуска, принадлежащий 36-летней местной жительнице. В результате пожара у машины выгорели салон и задняя часть.