Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было
Летальная статистика также падает: 287 смертей за сутки против 304 накануне, из них 18 — в Петербурге (17 вчера).
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Петербург вернул себе первое место по заболеваемости коронавирусом в стране
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было
Летальная статистика также падает: 287 смертей за сутки против 304 накануне, из них 18 — в Петербурге (17 вчера).
25 марта 2022, 11:24Петербург всю неделю удерживает первое место в стране по заболеваемости коронавирусом
27 октября 2021, 11:38Заболеваемость коронавирусом пошла в рост по России. Петербург вернул себе второе место в стране
25 ноября 2021, 11:36Петербург вернул себе второе место в России по заболеваемости коронавирусом. В стране показатель тоже растет
22 февраля 2022, 11:06Петербург удерживает первое место по заболеваемости коронавирусом в стране
30 марта 2022, 12:37Петербург опустился на вторую строчку по заболеваемости коронавирусом. Число новых случаев подскочило в Москве
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