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    Петербург вернул себе первое место по заболеваемости коронавирусом в стране

    За последние сутки в России выявили 15 291 новый случай коронавируса. Об этом 4 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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    Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было 16 828 случаев. Петербург при этом вновь вышел на первое место в стране по этому показателю — 759 заразившихся за 24 часа (764 накануне). На втором месте Свердловская область (722), на третьем — Москва (698).

    Летальная статистика также падает: 287 смертей за сутки против 304 накануне, из них 18 — в Петербурге (17 вчера).

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    Комментарии (3)

    VKuser49193372
    Давайте всё опять закроем, и все успокоятся
    p_vadim
    04 Февраля? Где редакция?
    fedorsmolov
    Кто это всё рисует? Как в 20 миллионной Москве может быть меньше продолжительных тестов? Они там и все без божественных тряпок на лицах.
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