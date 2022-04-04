Петербург вернул себе первое место по заболеваемости коронавирусом в стране

Заболеваемость продолжает снижаться — накануне было 16 828 случаев. Петербург при этом вновь вышел на первое место в стране по этому показателю — 759 заразившихся за 24 часа (764 накануне). На втором месте Свердловская область (722), на третьем — Москва (698).



Летальная статистика также падает: 287 смертей за сутки против 304 накануне, из них 18 — в Петербурге (17 вчера).

