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    ГУП «ТЭК» проверит теплосети в шести районах Петербурга

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    На текущей неделе, с 4 по 8 апреля, ГУП «ТЭК СПб» проверит теплосети в шести районах Петербурга: Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском.

    Как сообщили в пресс-службе компании 4 апреля, специалисты будут тестировать магистральные, распределительные и внутриквартальные сети.

    «Во время испытаний температура в квартирах может повыситься, но дополнительная тепловая энергия не будет включена в счета за коммунальные услуги», — отметили в ТЭК.

    В рамках подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов компания проведет 52 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. Испытания помогут найти слабые места трубопроводов и оперативно заменить их.

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