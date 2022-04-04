ГУП «ТЭК» проверит теплосети в шести районах Петербурга

На текущей неделе, с 4 по 8 апреля, ГУП «ТЭК СПб» проверит теплосети в шести районах Петербурга: Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском.



Как сообщили в пресс-службе компании 4 апреля, специалисты будут тестировать магистральные, распределительные и внутриквартальные сети.



«Во время испытаний температура в квартирах может повыситься, но дополнительная тепловая энергия не будет включена в счета за коммунальные услуги», — отметили в ТЭК.



В рамках подготовки к отопительному сезону 2022–2023 годов компания проведет 52 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. Испытания помогут найти слабые места трубопроводов и оперативно заменить их.

