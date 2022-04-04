В Петербурге завершают технологические разводки мостов. Последними проверят семь переправ

С 4 по 8 апреля специалисты проверят работу семи переправ, сообщает 4 апреля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
В ночь с 4 на 5 апреля разведут:
- Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.
В ночь с 5 на 6 апреля:
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
- Тучков мост — с 2:00 до 4:55.
В ночь с 6 на 7 апреля:
- Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
- Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.
В ночь с 7 на 8 апреля:
- Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.
Во время технологических разводок специалисты проводят профилактическое обслуживание переправ и проверяют готовность разводных пролетов. Сезон навигации на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля.