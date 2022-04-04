    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    5 м/с, южн

    750мм

    75%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    В Петербурге завершают технологические разводки мостов. Последними проверят семь переправ

    Петербургские мосты ждет последняя неделя технологических разводок перед началом навигации.

    0
    Печать

    С 4 по 8 апреля специалисты проверят работу семи переправ, сообщает 4 апреля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    В ночь с 4 на 5 апреля разведут:

    • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.

    В ночь с 5 на 6 апреля:

    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
    • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

    В ночь с 6 на 7 апреля:

    • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
    • Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.

    В ночь с 7 на 8 апреля:

    • Кантемировский мост — с 1:30 до 4:30.

    Во время технологических разводок специалисты проводят профилактическое обслуживание переправ и проверяют готовность разводных пролетов. Сезон навигации на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний