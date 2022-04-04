Клиенты-полуночники устроили стрельбу у кафе в Кронштадте

Старый «Паджеро» с подмосковными номерами искали после заявление о стрельбе на острове Котлин. Нашли местного жителя с пистолетом в розыске.



Сообщение о стрельбе у кафе «Старая крепость» на улице Восстания в Кронштадте поступило в правоохранительные органы около двух ночи накануне, стало известно «Фонтанке» 4 апреля. Очевидцы рассказывали, что из кафе вышли люди, которые несколько раз выстрелили в воздух, после чего сели в «Мицубиши Паджеро» с номерами Московской области и уехали.



Наряд ГИБДД уже через десять минут нашел в конце улицы Восстания подозреваемого — 38-летнего местного жителя. У него, по предварительной информации, изъяли травматический пистолет, который уже два года числится в розыске как утерянное оружие.

