    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    5 м/с, южн

    750мм

    75%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Клиенты-полуночники устроили стрельбу у кафе в Кронштадте

    0
    Печать

    Старый «Паджеро» с подмосковными номерами искали после заявление о стрельбе на острове Котлин. Нашли местного жителя с пистолетом в розыске.

    Сообщение о стрельбе у кафе «Старая крепость» на улице Восстания в Кронштадте поступило в правоохранительные органы около двух ночи накануне, стало известно «Фонтанке» 4 апреля. Очевидцы рассказывали, что из кафе вышли люди, которые несколько раз выстрелили в воздух, после чего сели в «Мицубиши Паджеро» с номерами Московской области и уехали.

    Наряд ГИБДД уже через десять минут нашел в конце улицы Восстания подозреваемого — 38-летнего местного жителя. У него, по предварительной информации, изъяли травматический пистолет, который уже два года числится в розыске как утерянное оружие.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Подозреваемого в стрельбе пока задержали на двое суток.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний