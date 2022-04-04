«Сотрудники службы безопасности банка» предстанут перед судом в Петербурге

В Петербурге готовятся предстать перед судом обвиняемые в кибермошенничестве. Деньги со счетов граждан были похищены еще в 2020 году. В деле четверо потерпевших, фигурантов тоже четверо. Об этом 4 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Организованная группа была задержана полицией 3 августа 2020 года. Было установлено, что с апреля они похищали деньги с банковских карт петербуржцев. Мошенники подменяли номера, звонили абонентам, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и просили реквизиты карт. Далее средства перетекали на счета и электронные кошельки, а после конвертировались в криптовалюту. Кроме того, на похищенные деньги покупалась техника, которая позже перепродавалась в Интернете на
пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Ущерб составил чуть более полумиллиона. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.