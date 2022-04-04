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    Евро и доллар на Мосбирже движутся в разных направлениях

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    На открытии валютных торгов на Московской бирже 4 апреля курс доллара вырос на 1,13 % — до 84,9 рубля. Курс евро, наоборот, пошёл вниз на 0,58 % — до 92,45 рубля.

    Рынок акций открылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 0,56 %, РТС — на 0,75 %.

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