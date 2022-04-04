Евро и доллар на Мосбирже движутся в разных направлениях

На открытии валютных торгов на Московской бирже 4 апреля курс доллара вырос на
Рынок акций открылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на
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На открытии валютных торгов на Московской бирже 4 апреля курс доллара вырос на
Рынок акций открылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на
26 января 2022, 19:31Доллар по 80 рублей впервые с ноября 2020 года
28 февраля 2022, 10:08Евро и доллар установили исторические максимумы на Московской бирже
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29 ноября 2021, 07:45Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти
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