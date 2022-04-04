«Мирелла» в Петербурге испортит погоду

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 апреля в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в конце дня небольшой мокрый снег. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, местами до минус 7, днём вырастет до плюс 4–6.



О причинах изменения рассказывает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «Сегодня на синоптическую ситуацию будет оказывать влияние очередной североатлантический циклон, получивший от наших немецких коллег имя «Мирелла». Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом», — пишет Леус. По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

