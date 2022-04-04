У Московского вокзала мужчина с дорожной сумкой воткнул нож в пешехода

Полиция Центрального района устанавливает личность мужчины, который напал с ножом на пешехода на Невском проспекте.



35-летнего местного жителя увезли в Мариинскую больницу от дома 87 по Невскому проспекту накануне около половины десятого утра, стало известно «Фонтанке» 4 апреля. В стационаре у пациента зафиксировали колото-резаные ранения груди и шеи. Его состояние оценивается как тяжелое.



По предварительной информации, пострадавший рассказал, что около 8:30 утра на него напал неизвестный с ножом. Злоумышленник был в черной одежде и с дорожной сумкой.

