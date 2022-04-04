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    У Московского вокзала мужчина с дорожной сумкой воткнул нож в пешехода

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    Полиция Центрального района устанавливает личность мужчины, который напал с ножом на пешехода на Невском проспекте.

    35-летнего местного жителя увезли в Мариинскую больницу от дома 87 по Невскому проспекту накануне около половины десятого утра, стало известно «Фонтанке» 4 апреля. В стационаре у пациента зафиксировали колото-резаные ранения груди и шеи. Его состояние оценивается как тяжелое.

    По предварительной информации, пострадавший рассказал, что около 8:30 утра на него напал неизвестный с ножом. Злоумышленник был в черной одежде и с дорожной сумкой.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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    Комментарии (7)

    265843015
    Обычный зэчок шёл на электричку за город, решил на пивко денег подрезать...
    Кремлебот вне категорий
    Пациент явно недоговаривает минимум 50% картины: человек с дорожной сумкой наперевес просто так набросился с ножом на незнакомого прохожего, а тот (хотя бы)не смог убежать?
    "Не верю!"(с)
    Юный натуралист
    Давно пора запретить на территории города ношение любых ножей, даже не подпадающих под холодное оружие. Каждую неделю кого-то режут убивают.
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