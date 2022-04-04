Двое мужчин после ссоры в магазине вышли на улицу выяснить отношения. В казенные учреждения увезли обоих

У сетевого магазина в Колпино покупатели выясняли отношения с пистолетом.



Ссора двух мужчин закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Хулиганство» в Колпино, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 апреля. Полицию на Тверскую улицу, 1/13, вызвали накануне около 19:45. Очевидцы сообщали, что мужчина несколько раз выстрелил в другого.



Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал у супермаркета 49-летнего местного жителя. По предварительной информации, в магазине у него произошел конфликт с 21-летним покупателем. Мужчины вышли на улицу, где старший вытащил травматический пистолет и раз пять выстрелил в оппонента.

