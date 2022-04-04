Неработающий петербуржец на своём «Кодиаке» на Пискарёвском сбил ребёнка

Школьник попал в больницу воскресным вечером после ДТП в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.



По предварительным данным, накануне в 18:20 на пересечении проспектов Металлистов и Пискарёвского водитель «Шкоды Кодиак» совершил наезд на 14-летнего подростка. Мальчик был госпитализирован с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.



Перекрёсток этот регулируемый. Предполагается, что в момент ДТП автомобиль двигался на зелёный сигнал светофора, а пешеход — на красный. Эта информация проверяется.

