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    Неработающий петербуржец на своём «Кодиаке» на Пискарёвском сбил ребёнка

    Предполагается, что мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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    Школьник попал в больницу воскресным вечером после ДТП в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 апреля.

    По предварительным данным, накануне в 18:20 на пересечении проспектов Металлистов и Пискарёвского водитель «Шкоды Кодиак» совершил наезд на 14-летнего подростка. Мальчик был госпитализирован с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

    Перекрёсток этот регулируемый. Предполагается, что в момент ДТП автомобиль двигался на зелёный сигнал светофора, а пешеход — на красный. Эта информация проверяется.

    Водитель — 44-летний петербуржец, официально не работает. «Шкода» принадлежит ему. С начала 2021 года он привлекался за нарушение ПДД только один раз, за превышение скорости.

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    Комментарии (3)

    274584429
    Как будто если бы петербуржец был работающий, это что-то бы изменило. Работающему можно сбивать? Или что? Неясна позиция автора)
    AndreyJA
    когда народ хвастался "моя тачка под сотку бежит" на каждом углу висел плакат "не перебегай дорогу перед близкоидущим транспортом"... теперь то пофиг...
    фру
    научите уже своих детынек правильно переходить дорогу.
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