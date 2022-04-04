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    В тоннеле на дамбе будут перекрывать движение

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    На этой неделе, с 4 по 8 апреля, вводится временное ограничение движения транспорта по полосам из-за ремонтно-восстановительных работ в Невском транспортном отсеке (внутреннее кольцо КАД).

    «Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут», — объявляет Дирекция КЗС в своём телеграм-канале.

    Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, за дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

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