В тоннеле на дамбе будут перекрывать движение

На этой неделе, с 4 по 8 апреля, вводится временное ограничение движения транспорта по полосам из-за ремонтно-восстановительных работ в Невском транспортном отсеке (внутреннее кольцо КАД).



«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут», — объявляет Дирекция КЗС в своём телеграм-канале.



Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло, за дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

