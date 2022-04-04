Клишас: Верховный суд поддержал введение уголовного наказания за исполнение санкций

Российский Верховный суд поддержал поправки парламентариев о введении уголовной ответственности за санкции, объявил 4 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — сообщил сенатор в своём телеграм-канале.
Накануне Клишас рассказал: «Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой».
В России уже действует уголовная ответственность за призывы к санкциям против страны (статья 284.2 УК РФ), максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.