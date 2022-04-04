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    Клишас: Верховный суд поддержал введение уголовного наказания за исполнение санкций

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    Российский Верховный суд поддержал поправки парламентариев о введении уголовной ответственности за санкции, объявил 4 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    «Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России», — сообщил сенатор в своём телеграм-канале.

    Накануне Клишас рассказал: «Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой».

    В России уже действует уголовная ответственность за призывы к санкциям против страны (статья 284.2 УК РФ), максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

    Западные страны вводят санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (12)

    ShkVAl
    Так санкции же только на пользу, говорят.
    Правда, не говорят кому именно.
    01011001
    Пошли самосанкции.
    Denis_5e4cccd08a04e
    Просто это еще один способ влияния государства на бизнес. Насчет авиакомпаний: нет они тут не виноваты, ибо выполнили распоряжение нашего регулятора о прекращении полетов за рубеж. Чтобы не лишится самолетов.
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