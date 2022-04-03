В портовом дерби победителя не выявили

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Поделиться Поделиться





В футбольном апреле пахнет развязкой турнира. За 7 туров до конца команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице с минимальным гандикапом. В воскресенье ближайшие преследователи петербургское клуба добились разных результатов. «Динамо» в Краснодаре взяло 3 очка за счет предельно сомнительного пенальти на Федоре Смолове. В Москве «Урал» обыгрывал ЦСКА, но сыграл в итоге вничью — 2:2. К слову, после матча президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов фактически процитировал Семака трехлетней давности: «Судья — козел».



«Зенит» выходил на поле стадиона, на котором когда-то открывались и закрывались олимпийские игры в Сочи, с понятной задачей: берем 3 очка и устремляемся к чемпионству. Вышло иначе.

Стартовой состав петербургского клуба после перерыва на матчи сборных удивлял деталями. В воротах Михаил Кержаков; в обороне Данил Чистяков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин; в полузащите Малком, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой; в нападении Артем Дзюба с капитанской повязкой.

Для понимания: всю неделю Барриос, без которого сложно представить центр нынешнего «Зенита», играл за сборную Колумбии в попытках зацепиться за чемпионат мира в Катаре. Не получилось. Перелетев через океан опорник слегка поспал и отправился на поле «Фишта» в старте «Зените» — удивительного здоровья игрок.

Бессмысленно обманывать любителей лучшей игры с мячом: футбола в матче 23 тура было немного. Да, в первом тайме «Сочи» под руководством Владимира Федотова предсказуемо играл от обороны, сделав ставку на контратаках. Контратаки южного клуба выглядели нелепо, но так же спорно выглядели атакующие подходы «Зенита». Да, трижды опасно бил Дзюба: 2 раза головой, один раз ногой. Получилось дважды выше ворот, а удар конечностью был заблокирован. Чистяков однократно опасно подключился к розыгрышу углового, но тоже пробил выше перекладины. Удар Клаудиньо со штрафного вратарь «Сочи» Сослан Джанаев правой рукой перевел за лицевую линию.



У «Сочи» игру вел полузащитник Кристиан Нобоа, который когда-то выигрывал золотые медали чемпионата с Семаком в Казани, за «Рубин». Московские спортивные специалисты от журналистики называют команду с берегов Черного моря «фарм-клубом» «Зенита»: мол, Борис Ротенберг, хозяин клуба, близок главе «Газпрома» Алексею Миллера; футболистов из Петербурга за «Сочи» поиграло изрядно. Матч закончился в итоге вничью, 0:0, и после игры журналисты спросили Нобоа «не стыдно игроку «фарма» отбирать у «Зенита» 4 очка в сезоне?» (в матче первого круга в Петербурге футболисты Федотова обыграли петербургский клуб 2:1, и это была первая победа в истории противостояния). Эквадорец улыбнулся и ответил: у нас каждый матч как финал. К слову: второй сезон «Сочи» идет в зоне еврокубков.

Судя по всему, в раздевалке «Зенита» состоялся сущностный разговор, и на второй тайм команда Семака вышла с огоньком. Били-били, не забили. 100-процентных моментов, признаем, у ворот Джанаева не было.

У «Сочи» были адреналиновые подходы к воротам Кержакова. В первом тайме после парада рикошетов мяч из ворот выбил Кузяев. Во втором после розыгрыша стандарта мяч из ворот выносил уже Сантос — с капитанской повязкой. К тому моменту Дзюбу и Сутоормина заменили Иван Сергеев и Юри Альберто. Новый дуэт нападающих, увы, созидательными действиями не запомнился.



Финальный свисток зафиксировал итоговую ничью: команды забитыми мячами не отметились. «Зенита» увеличил отрыв от «Динамо» до 3 очков (что немного — одна победа). «Сочи» закрепился в зоне еврокубков (мы даже не возьмемся обсуждать сейчас, в начале апреля, будут ли еврокубки, когда и какие).

После матча защитник Чистяков согласился со зрителями: «в актив мы ее не занесем, потому что мы не победили. Провели два разных тайма: первый совсем не получился, во втором — перестроились в пять защитников, чуть-чуть развязали руки нашим флангам и стали действовать поострее. Но, к сожалению, не забили. Мы пытались, старались создать, но, к сожалению, не получилось. Будем работать, чтобы в следующих матчах появлялись более острые моменты. Слава Богу, не пропустили, это хорошо, что сыграли на ноль. Но то, что не выиграли, плохо».

На послематчевой пресс-конференции Семак согласился, что с атакой не получилось: Вязкая, тяжелая игра. В первом тайме, на мой взгляд, недостаточно активно и агрессивно играли. Второй тайм в этом плане сыграли немного активнее, но, к большому сожалению, те моменты, которые мы создали, хоть их и было немного, не смогли реализовать. В обороне сыграли неплохо, за исключением опасного углового. В атаке было маловато остроты у нас. Сегодня немножко медленно развивали атаки, медленно шли на завершение. Немножко скорости в атакующих действиях нам не хватало».



В матче 24 тура на следующих выходных «Зенит» отправится в Грозный на матч с «Ахматом».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»