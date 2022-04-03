Переосмыслили. В Национальной галерее Лондона переименовали «Русских танцовщиц» Дега в украинских

Лондонская национальная галерея переименовала работу Эдгара Дега из серии, представленной в музеях мира под названием «Русские танцовщицы». Теперь пастель демонстрируется на сайте галереи с подписью Ukrainian Dancers.

Новое название картина обрела к середине марта. Об этом на своей странице в признанной экстремистской в РФ соцсети сообщила художница из Киева Мириам Найем. Она рассказала, что шесть лет назад в музее Гетти в Лос-Анджелесе увидела пастель, на которой были изображены женщины в украинских костюмах с подписью «Русские танцовщицы», и была уязвлена обобщением.

В марте Мириам Найем написала в Гетти, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Лондонскую Национальную галерею с просьбой переосмыслить название. Из Великобритании пришёл положительный ответ.

«Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении многих лет и освещается в научной литературе, однако за последний месяц ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название, чтобы оно лучше отражало тему картины», — объяснил представитель Национальной художественной галереи британскому изданию The Guardian.



«Украинские танцовщицы» в настоящее время не выставлены в галерее.



Произведения французского импрессиониста, запечатлевающие сцены танцев в национальных костюмах, выставлены помимо прочего в Национальной галерее Швеции и в Музее изящных искусств в Хьюстоне. На их сайтах в названиях полотен остаётся определение «русские», так же в Музее Гетти и Метрополитен-музее.