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    Минобороны РФ сообщило об эвакуации из районов Украины, ДНР и ЛНР почти 28 тыс. человек за сутки

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    Вооруженные силы РФ организовали эвакуацию из разных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик в Россию почти 27,9 тыс. человек, из них — свыше 5,5 тыс. детей. Об этом вечером в воскресенье, 3 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    По его данным, государственную границу Российской Федерации пересекли 72 995 единиц личного автотранспорта, из них за сутки — 3 628 единиц.

    Также Мизинцев заявил, что из Мариуполя за сутки эвакуировали 1 939 человек.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Турция предложила эвакуировать жителей Мариуполя по морю.

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