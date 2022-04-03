Минобороны РФ сообщило об эвакуации из районов Украины, ДНР и ЛНР почти 28 тыс. человек за сутки

Вооруженные силы РФ организовали эвакуацию из разных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик в Россию почти 27,9 тыс. человек, из них — свыше 5,5 тыс. детей. Об этом вечером в воскресенье, 3 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.



По его данным, государственную границу Российской Федерации пересекли 72 995 единиц личного автотранспорта, из них за сутки — 3 628 единиц.



Также Мизинцев заявил, что из Мариуполя за сутки эвакуировали 1 939 человек.

