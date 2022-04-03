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    Смертельная авария в Челябинской области унесла жизни четверых

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    В результате аварии двух автомобилей на трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области погибли четыре человека. Об этом вечером в воскресенье, 3 апреля, сообщили в региональном ГУ МВД.

    «В ДТП (…) погибли четыре человека. На 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В результате лобового столкновения скончались оба водителя, 1983 и 1955 годов рождения, а также пассажиры», — уточняется в сообщении.

    По данным полиции, ДТП произошло 3 апреля около 17.00 местного времени (15.00 мск).

    В настоящий момент на месте работают сотрудники Верхнеуральского ОМВД, инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.

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    Комментарии (1)

    274484640
    Странно,что решили написать о какой то аварии в 2500 км от Питера,а умолчали о бучанской резне всего в 1200 км,где погибло минимум 280 человек
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