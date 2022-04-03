Смертельная авария в Челябинской области унесла жизни четверых

В результате аварии двух автомобилей на трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области погибли четыре человека. Об этом вечером в воскресенье, 3 апреля, сообщили в региональном ГУ МВД.



«В ДТП (…) погибли четыре человека. На 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В результате лобового столкновения скончались оба водителя, 1983 и 1955 годов рождения, а также пассажиры», — уточняется в сообщении.

