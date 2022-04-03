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    Легкомоторный самолёт пропал над проливом Ла-Манш

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    Спасательные службы Франции и Великобритании ведут поиски пропавшего над проливом Ла-Манш легкомоторного самолёта. На его борту находились два человека, сообщает в воскресенье, 3 апреля, радиостанция France Info.

    По данным префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, легкомоторный самолёт, вылетевший из Уэллсборна (Великобритания) и направлявшийся в Ле-Туке (Франция), пропал над Ла-Маншем накануне, 2 апреля. В последний раз его сигнал был зафиксирован примерно в 45 км от мыса Данженесс.

    В сообщении уточняется, что в поисково-спасательной операции задействованы вертолёт и спасательный катер ВМС Франции, а также самолёт британской береговой охраны.

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    Комментарии (2)

    07A
    Хваленое ПВО НАТО, сначала словак пол Франции босиком пролетел, теперь самолет пропал и сутки никто не чешется! Весь бюджет на туалетную бумагу для SAS ушел!
    Профессор Тарантога
    Они там пропадают довольно часто......
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