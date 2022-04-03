Легкомоторный самолёт пропал над проливом Ла-Манш

Спасательные службы Франции и Великобритании ведут поиски пропавшего над проливом Ла-Манш легкомоторного самолёта. На его борту находились два человека, сообщает в воскресенье, 3 апреля, радиостанция France Info.



По данным префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, легкомоторный самолёт, вылетевший из Уэллсборна (Великобритания) и направлявшийся в Ле-Туке (Франция), пропал над Ла-Маншем накануне, 2 апреля. В последний раз его сигнал был зафиксирован примерно в 45 км от мыса Данженесс.



В сообщении уточняется, что в поисково-спасательной операции задействованы вертолёт и спасательный катер ВМС Франции, а также самолёт британской береговой охраны.

