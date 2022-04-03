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    Машины скорой помощи провалились под землю в больнице в Нижегородской области

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    В больнице в Нижегородской области машины скорой помощи провалились под землю. Об этом 3 апреля сообщает издание «Подъём».

    Фото: Подъём
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    По словам местных жителей, пол в гараже центральной районной больницы в селе Починки рухнул от ветхости. Пострадавших нет. Завтра будет принято решение, как и за чей счёт вытаскивать машины, отметили собеседники издания.

    В пресс-службе регионального Минздрава не стали комментировать, каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.

    На фото, опубликованном «Подъёмом», помимо провалившихся под землю скорых, виден плакат на стене гаража, в котором говорится, что бригада скорой медицинской помощи Починковской ЦРБ — «спасатели планеты». Видимо, спасение немного откладывается, иронизирует издание.

    Фото: Подъём

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    Комментарии (5)

    allyouneedislove
    почему я не удивлён? =)
    DanCitizen
    Новости сверхдержавы
    07A
    Нижегородская область, карстовые пустоты! Там их сотни.
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