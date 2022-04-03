Машины скорой помощи провалились под землю в больнице в Нижегородской области

В больнице в Нижегородской области машины скорой помощи провалились под землю. Об этом 3 апреля сообщает издание «Подъём».

По словам местных жителей, пол в гараже центральной районной больницы в селе Починки рухнул от ветхости. Пострадавших нет. Завтра будет принято решение, как и за чей счёт вытаскивать машины, отметили собеседники издания.



В пресс-службе регионального Минздрава не стали комментировать, каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.

