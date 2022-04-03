Машины скорой помощи провалились под землю в больнице в Нижегородской области

В больнице в Нижегородской области машины скорой помощи провалились под землю. Об этом 3 апреля сообщает издание «Подъём».
По словам местных жителей, пол в гараже центральной районной больницы в селе Починки рухнул от ветхости. Пострадавших нет. Завтра будет принято решение, как и за чей счёт вытаскивать машины, отметили собеседники издания.
В пресс-службе регионального Минздрава не стали комментировать, каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.
На фото, опубликованном «Подъёмом», помимо провалившихся под землю скорых, виден плакат на стене гаража, в котором говорится, что бригада скорой медицинской помощи Починковской ЦРБ — «спасатели планеты». Видимо, спасение немного откладывается, иронизирует издание.