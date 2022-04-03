И так сойдёт. На проспекте КИМа оттаяли чёрные мешки с результатами прошлогодней уборки

Внимание к газону на проспекте КИМа 3 апреля через редакцию «Фонтанки» привлекают местные жители. По их словам, на фото виды, которые в воскресенье наблюдают у дома № 9.

За оградой лужи и чёрные мусорные горы, вмёрзшие в такой же чёрный снег. В пакетах то, что дворники насобирали осенью. Мешки утрамбовали листьями, сгруппировали и забыли.



Ближайший дом находится под управлением ЖСК № 264. Вверенная кооперативу территория заканчивается на пороге девятиэтажки, газоном, как и ближайшей детской площадкой, владеет муниципальное образование «Остров Декабристов».

