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    И так сойдёт. На проспекте КИМа оттаяли чёрные мешки с результатами прошлогодней уборки

    Депрессивным видам петербургских газонов в ожидании месячника по благоустройству на Васильевском острове добавили красок — тоже чёрных. Жители говорят, что мусорные мешки ждут своего часа пятый месяц.

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    Внимание к газону на проспекте КИМа 3 апреля через редакцию «Фонтанки» привлекают местные жители. По их словам, на фото виды, которые в воскресенье наблюдают у дома № 9.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    За оградой лужи и чёрные мусорные горы, вмёрзшие в такой же чёрный снег. В пакетах то, что дворники насобирали осенью. Мешки утрамбовали листьями, сгруппировали и забыли.

    Ближайший дом находится под управлением ЖСК № 264. Вверенная кооперативу территория заканчивается на пороге девятиэтажки, газоном, как и ближайшей детской площадкой, владеет муниципальное образование «Остров Декабристов».

    В правилах по благоустройству Петербурга прописано, что собранные с газонов опавшие листья должны быть погружены и вывезены. Допускается хранение скошенной травы на газонах не более трех суток. «Фонтанка» попросила администрацию Василеостровского района уточнить, какие сроки отводятся на хранение мешков с листьями.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (7)

    07A
    Уберем все дружно в субботник!
    Alex000
    В этой стране - всё как в этой стране. Всё нормально.
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