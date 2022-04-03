«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Сочи»

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч 23-го тура чемпионата России против ФК «Сочи», который пройдет вечером 3 апреля. С капитанской повязкой петербургскую команду на поле выведет Артем Дзюба. В воротах снова сыграет Михаил Кержаков.
Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит так: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.
Матч ФК «Сочи» — «Зенит» начнется на стадионе «Фишт» в воскресенье, 3 апреля, в 19:00.