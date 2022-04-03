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    Пожар в Центральной клинической больнице РАН в Москве мог произойти из-за чайника

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    Причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре в Москве, по предварительной информации, стало короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах столицы 3 апреля сообщает ТАСС.

    «По предварительным данным, к возгоранию на пятом этаже в больнице привело короткое замыкание», — уточнил собеседник агентства.

    При этом, по данным РИА Новости со ссылкой на московское ГУ МЧС, конкретной причиной пожара в больнице могло стать возгорание электроприбора — чайника.

    «Фонтанка» писала, что пожар в ЦКБ РАН произошёл днём в воскресенье, 3 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, пожарные спасли из горящего здания медучреждения 12 человек.

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    Комментарии (5)

    274582875
    Что там с соблюдением правил ПУЭ и СП256? Никакие нормы по электрике не соблюдены поэтому и пожар из-за КЗ. Была бы смонтирована проводка в соответствие с СП256 и стояла бы автоматика в соответствие с ПУЭ пожара бы не случилось, просто всё бы отрубилось. Но нет, у нас так не приянато, документ есть, а исполнять его не нужно. Везде, абсолютно везде в жилых домах многоквартирных вижу, даже после капремонта автоматы на 25А на розекти вместо положенных по ГОСТ 16А и 16А на освещение вместо положенных по ГОСТ 10А. Кабели сечением 2,5 и 1,5 соответственно рассчитаны на такие токи и это их предел. Но нет, хотите бикфордов шнук, костёр и фейерверки - мы вам обеспечим их. А ещё в щитовых на силовой электике повесим клеммники WAGO, ещё и не быстросъёмные. Ну нарушайте, нарушайте дальше. Тем, кто нарушает - себе также делайте, сгорите - не жалко будет. Может тогда мозг включится и правила будут соблюдаться ВНЕ зависимости от зарплаты. Пока яйца родственников или свои не поджарятся даже вам пофиг.
    260965961
    Не финансируют заведение достаточно. Все деньги страны идут на силовиков.
    Профессор Тарантога
    Ну вот и нашли виновного.......
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