Пожар в Центральной клинической больнице РАН в Москве мог произойти из-за чайника

Причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре в Москве, по предварительной информации, стало короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах столицы 3 апреля сообщает ТАСС.



«По предварительным данным, к возгоранию на пятом этаже в больнице привело короткое замыкание», — уточнил собеседник агентства.



При этом, по данным РИА Новости со ссылкой на московское ГУ МЧС, конкретной причиной пожара в больнице могло стать возгорание электроприбора — чайника.

