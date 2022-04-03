Пожар в Центральной клинической больнице РАН в Москве мог произойти из-за чайника

Причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре в Москве, по предварительной информации, стало короткое замыкание. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах столицы 3 апреля сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, к возгоранию на пятом этаже в больнице привело короткое замыкание», — уточнил собеседник агентства.
При этом, по данным РИА Новости со ссылкой на московское ГУ МЧС, конкретной причиной пожара в больнице могло стать возгорание электроприбора — чайника.
«Фонтанка» писала, что пожар в ЦКБ РАН произошёл днём в воскресенье, 3 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, пожарные спасли из горящего здания медучреждения 12 человек.