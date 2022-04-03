    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -1

    4 м/с, зап

    753мм

    71%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Двое полуночников залили газом росгвардейцев, мешавших ломать парадную в Звёздном

    Наряд вневедомственной охраны попал под газовую атаку в Московском районе Петербурга, но не прервал задержание. Теперь двое с баллончиком рискуют получить статью не только за содержимое своих карманов.

    0
    Печать

    Как сообщает 3 апреля управление вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, дебоширов росгвардейцы заметили на маршруте патрулирования незадолго до четырёх часов минувшей ночи. Двое мужчин настойчиво ломились на чёрную лестницу многоэтажки на улице Орджоникидзе.

    Дверь скрипела и готовилась сдаться. Окрик патрульных, во-видимому, придал сил. Хулиганы прорвались внутрь, но быстро осознали, что побег обречён, и перешли в наступление.

    В глаза группе задержания распылили газ, чем усугубили своё положение.

    «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. У граждан были обнаружены и изъяты газовый баллончик и пакетик с предположительно наркотическим веществом», — сообщили в ведомстве.

    Обоих задержанных доставили в 33-й отдел полиции. Рапорт о нападении на наряд, вероятно, будет изучать СК.

    Сотрудникам вневедомственной охраны потребовалась медицинская помощь, после они вернулись к службе.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний