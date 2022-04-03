Двое полуночников залили газом росгвардейцев, мешавших ломать парадную в Звёздном

Как сообщает 3 апреля управление вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, дебоширов росгвардейцы заметили на маршруте патрулирования незадолго до четырёх часов минувшей ночи. Двое мужчин настойчиво ломились на чёрную лестницу многоэтажки на улице Орджоникидзе.
Дверь скрипела и готовилась сдаться. Окрик патрульных, во-видимому, придал сил. Хулиганы прорвались внутрь, но быстро осознали, что побег обречён, и перешли в наступление.
В глаза группе задержания распылили газ, чем усугубили своё положение.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. У граждан были обнаружены и изъяты газовый баллончик и пакетик с предположительно наркотическим веществом», — сообщили в ведомстве.
Обоих задержанных доставили в 33-й отдел полиции. Рапорт о нападении на наряд, вероятно, будет изучать СК.
Сотрудникам вневедомственной охраны потребовалась медицинская помощь, после они вернулись к службе.