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    Автора кровавой раскраски стелы «Советская эпоха» в Полежаевском парке нашли в «Крестах»

    Петербургский инженер, арестованный за осквернение памятника, стал фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, он успел набедокурить, прячась от полиции.

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    Как сообщили 3 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, два дня назад сотрудники полиции нашли подозреваемого в вандализме в Полежаевском парке, где 10 марта исписали красным стелу «Советская эпоха». Изобличён 43-летний арестант следственного изолятора «Кресты».

    За пределами СИЗО он инженер телекоммуникационной компании. По данным «Фонтанки», мужчина живёт в высотке на проспекте Ветеранов в шаговой доступности от Полежаевского парка. Памятники рядом с ним краснели не единожды.

    9 марта оскорбительные надписи появились на мемориале «Урицкий рубеж» на проспекте Ветеранов, 121, через три дня инженер был задержан. Прогулка с баллончиком по окрестностям могла бы продолжиться, но суд постановил определить мужчину под арест.

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