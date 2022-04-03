Автора кровавой раскраски стелы «Советская эпоха» в Полежаевском парке нашли в «Крестах»

Как сообщили 3 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области, два дня назад сотрудники полиции нашли подозреваемого в вандализме в Полежаевском парке, где 10 марта исписали красным стелу «Советская эпоха». Изобличён 43-летний арестант следственного изолятора «Кресты».



За пределами СИЗО он инженер телекоммуникационной компании. По данным «Фонтанки», мужчина живёт в высотке на проспекте Ветеранов в шаговой доступности от Полежаевского парка. Памятники рядом с ним краснели не единожды.



9 марта оскорбительные надписи появились на мемориале «Урицкий рубеж» на проспекте Ветеранов, 121, через три дня инженер был задержан. Прогулка с баллончиком по окрестностям могла бы продолжиться, но суд постановил определить мужчину под арест.

