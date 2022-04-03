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    В Петербурге почтили память погибших в результате теракта в метро 3 апреля 2017 года

    В Петербурге 3 апреля вспоминают тех, кто погиб в результате теракта в метро, произошедшего ровно пять лет назад. Панихида прошла в воскресенье в Троице-Измайловском соборе. После этого на перроне станции «Технологический институт» горожане возложили цветы к мемориальной табличке.

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    По данным корреспондента «Фонтанки», панихида в храме собрала несколько десятков человек. В зале также были замечены представители Законодательного собрания города.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Позднее траурное мероприятие переместилось на станцию метро «Технологический институт», куда 3 апреля 2017 года прибыл поврежденный взрывом поезд. Многие пришли туда с цветами.

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    Также сегодня в городе пройдет концерт «Санкт-Петербург против терроризма». Его проведут на площадке Екатерининского собрания.

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    Фото- и видеохронику тех страшных событий в петербургском метрополитене, смотрите в специальном лонгриде «Фонтанки».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника — Акбаржона Джалилова. Всего пострадали 103 человека. Еще одно устройство, замаскированное под огнетушитель, было оставлено на станции «Площадь Восстания», оно не сработало.

    Основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагим Эрматов — 27 лет, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19 лет лишения свободы.

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