В Петербурге почтили память погибших в результате теракта в метро 3 апреля 2017 года

По данным корреспондента «Фонтанки», панихида в храме собрала несколько десятков человек. В зале также были замечены представители Законодательного собрания города.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Позднее траурное мероприятие переместилось на станцию метро «Технологический институт», куда 3 апреля 2017 года прибыл поврежденный взрывом поезд. Многие пришли туда с цветами.
Также сегодня в городе пройдет концерт «Санкт-Петербург против терроризма». Его проведут на площадке Екатерининского собрания.
Фото- и видеохронику тех страшных событий в петербургском метрополитене, смотрите в специальном лонгриде «Фонтанки».