Под Петербургом водитель «БМВ» швырял наркотики на ветер и попал в полицию

Чёрный «БМВ» сотрудники дорожной полиции приметили накануне на дороге «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», стало известно «Фонтанке» 3 апреля. Водитель, по всей видимости, осознал, что вот-вот его попросят притормозить и предъявить документы, и на втором километре решил освободиться от груза.



Белый свёрток полетел в окно, но беспрепятственно уехать автомобилисту не удалось.



Брошенное подобрал наряд ГИБДД. Сорвав белый пакет, инспекторы увидели чёрный, в нём — под триста граммов вещества. Экспертиза подтвердила, что это растительный наркотик, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

