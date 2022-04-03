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    Под Петербургом водитель «БМВ» швырял наркотики на ветер и попал в полицию

    Петербургского автомобилиста с запрещёнными веществами задержали во Всеволожском районе Ленинградской области. Товар сыпался из него на ходу.

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    Чёрный «БМВ» сотрудники дорожной полиции приметили накануне на дороге «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», стало известно «Фонтанке» 3 апреля. Водитель, по всей видимости, осознал, что вот-вот его попросят притормозить и предъявить документы, и на втором километре решил освободиться от груза.

    Белый свёрток полетел в окно, но беспрепятственно уехать автомобилисту не удалось.

    Брошенное подобрал наряд ГИБДД. Сорвав белый пакет, инспекторы увидели чёрный, в нём — под триста граммов вещества. Экспертиза подтвердила, что это растительный наркотик, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

    47-летний житель Купчино вынужденно пересел из своего «БМВ» в полицейский автомобиль. В отношении него составили протокол по статье 6.8 КоАП за незаконный оборот наркотических средств. Одной административкой мужчина едва ли отделается.

    «Злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полицейском главке.

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