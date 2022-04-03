Число коронавирусных пациентов в больницах Петербурга продолжает сокращаться

Как говорится в ежедневной эпидемиологической справке городского оперштаба за воскресенье, в Петербурге на лечении в коронавирусных стационарах сейчас находятся 1 617 пациентов, 242 — в реанимации, 47 — на ИВЛ. Для них оставили 2 009 коек.



Только за последние сутки в больницы поступило 86 пациентов, выписано 135. Еще 10 632 человека лечатся амбулаторно.



Темпы вакцинации продолжают буксовать — за сутки жители Петербурга сделали 1 664 первых прививок и 4 189 вторых. Полностью привиты в городе 3,07 млн жителей.

