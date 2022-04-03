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    Число коронавирусных пациентов в больницах Петербурга продолжает сокращаться

    В стационарах Петербурга остается все меньше коронавирусных больных, следует из статистики Смольного, опубликованной 3 апреля.

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    Как говорится в ежедневной эпидемиологической справке городского оперштаба за воскресенье, в Петербурге на лечении в коронавирусных стационарах сейчас находятся 1 617 пациентов, 242 — в реанимации, 47 — на ИВЛ. Для них оставили 2 009 коек.

    Только за последние сутки в больницы поступило 86 пациентов, выписано 135. Еще 10 632 человека лечатся амбулаторно.

    Темпы вакцинации продолжают буксовать — за сутки жители Петербурга сделали 1 664 первых прививок и 4 189 вторых. Полностью привиты в городе 3,07 млн жителей.

    По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, Петербург продолжает оставаться на второй строчке по числу вновь заболевших COVID-19. По данным за 3 апреля, за последние сутки в городе выявлено 764 случая (накануне было 917).

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    Комментарии (4)

    Главный спец по технике консервации
    Стоять! Какое снижение?! Эксперты предрекли России шестую волну (подозреваю штамма стелс-пи-зета) через месяц!
    Михаил Петров-Водкин
    Освобождают места под раненых спецоперационистов
    265055770
    С этим надо срочно что-то делать.
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