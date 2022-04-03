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    Трое мужчин напали на воинскую часть в Бурятии и завладели автоматами

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    На одну из воинских частей в Улан-Удэ совершено нападение. Как передает ГТРК «Бурятия» 3 апреля, трое мужчин пытались проникнуть на закрытую территорию. Им удалось завладеть автоматами, после чего они скрылись на автомобиле.

    Нападавших уже задержали, проводится проверка. По информации телеканала, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Сообщается, что в числе нападавших был бывший контрактник, ранее служивший в этой части. По данным пресс-службы Военного восточного округа, мужчину уволили из воинской части в 2016 году за несоблюдение условий контракта. Он имел обиду на командование, не согласившееся взять его обратно.

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    Комментарии (26)

    TheBest
    Чушь в некоторых комментариях. Похоже этой писаниной занимаются одни обиженные.
    Кровокрас
    т.е. разорвать контракт вот так просто, достаточно "не соблюдать его условия" и все, на "спецоперацию" ты не уедешь ?
    AlBerkut
    Преступников освободить, наградить и с этими автоматами, что они самостоятельно добыли, и отправить денацифицировать уркаину. Если им налить, с поставленной задачей справятся быстро 😂😂
    Ну а часовых в дисбат...
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