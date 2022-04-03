Трое мужчин напали на воинскую часть в Бурятии и завладели автоматами

На одну из воинских частей в Улан-Удэ совершено нападение. Как передает ГТРК «Бурятия» 3 апреля, трое мужчин пытались проникнуть на закрытую территорию. Им удалось завладеть автоматами, после чего они скрылись на автомобиле.



Нападавших уже задержали, проводится проверка. По информации телеканала, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.



Сообщается, что в числе нападавших был бывший контрактник, ранее служивший в этой части. По данным пресс-службы Военного восточного округа, мужчину уволили из воинской части в 2016 году за несоблюдение условий контракта. Он имел обиду на командование, не согласившееся взять его обратно.

