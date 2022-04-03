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    В Сербии и Венгрии проходят выборы. Избиратели голосуют в том числе за курс в отношениях с Россией

    В воскресенье, 3 апреля, начались выборы в двух европейских странах — Сербии и Венгрии.

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    В Сербии волеизъявление состоится на всех уровнях власти — пройдут президентские, досрочные парламентские и муниципальные.

    У действующего президента Александра Вучича и возглавляемой им Сербской прогрессивной партии (СПП) хорошие шансы на победу. Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованного исследовательским центром Ipsos за несколько часов до начала предвыборной тишины, Вучича поддерживают 60,1% избирателей. На втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош, который может набрать 16,4%.

    Правом голоса в Сербии обладают 6,5 млн граждан.

    Предыдущие парламентские выборы прошли в стране в 2020 году. Но почти все оппозиционные партии не принимали в них участия из-за бойкота.

    Александр Вучич, возглавляющий страну с 2017 года, имеет репутацию политика, который умеет лавировать между Россией и Евросоюзом, чтобы добиваться максимальных преференций для Сербии.

    В Венгрии проходят парламентские выборы. 106 мандатов распределятся по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.

    За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ. Им противостоит коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.

    По данным опросов общественного мнения, последние три месяца лидирует альянс «Фидес-ХДНП», однако разрыв колеблется от минимального (2–3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов).

    Правом голоса обладают более 8,2 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.

    Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них парламент переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз.

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