    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, зап

    754мм

    71%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Мороз и солнце. Для Петербурга это уже привычно

    Ненастные циклоны временно покинули Петербург. В городе будет солнечно и по-прежнему морозно. Температура поднимется до плюс 4, осадков не ожидается.

    9
    Печать
    Фото: Андрей Цедрик / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В воскресенье, 3 апреля, синоптики Северо-Западного УГМС прогнозируют в Петербурге переменную облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, со скоростью 2–4 метра в секунду.

    Температура воздуха ночью и рано утром в городе опускалась до минус 7, местами до -10 градусов. В течение дня ожидается стабильный плюс — до 4-х градусов выше нуля.

    Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха составит 83%.

    При этом главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов утверждает, что скоро в Петербург придет очередной циклон. Уже 5–6 апреля в городе ожидается мокрый снег, пусть и не в таком количестве, как в Москве, где неожиданно выпало до 20–23 см снежного покрова.

    Фото: Андрей Цедрик / «Фонтанка.ру»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    NoName1234
    Да сколько можно то??
    Где лето и жара???
    Mustamyaki
    Второе у нас по праздникам, а первого небыло со времён Яковлева.
    Piter Russo
    Погода распологает к прогулке, пойду прогуляюсь)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний