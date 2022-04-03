Мороз и солнце. Для Петербурга это уже привычно

В воскресенье, 3 апреля, синоптики Северо-Западного УГМС прогнозируют в Петербурге переменную облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, со скоростью 2–4 метра в секунду.



Температура воздуха ночью и рано утром в городе опускалась до минус 7, местами до -10 градусов. В течение дня ожидается стабильный плюс — до 4-х градусов выше нуля.



Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха составит 83%.



При этом главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов утверждает, что скоро в Петербург придет очередной циклон. Уже 5–6 апреля в городе ожидается мокрый снег, пусть и не в таком количестве, как в Москве, где неожиданно выпало до 20–23 см снежного покрова.

