«Все мы частично пользуемся до сих пор». Дмитрий Песков признался, что скачал VPN

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 2 апреля в интервью белорусскому телевидению о том, что пользуется VPN.
«Да, конечно, а почему нет? Это не запрещено», — ответил он на вопрос журналистки.
К разговору о сервисах, позволяющих обходить блокировки, пресс-секретаря Владимира Путина привела беседа о неудобстве использования RuTube — на фоне его западных конкурентов.
«Была абсолютная монополия в наших странах, как и во всем мире, отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров, и все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», — сказал пресс-секретарь главы государства.
При этом Песков отметил, что успеха упомянутые неназванные компании достигли в силу высокого качества их работы.
«Не зазорно пользоваться самым лучшим, мы все должны искать самое лучшее для себя», — отметил Дмитрий Песков, перейдя к причинам блокировки сайтов.