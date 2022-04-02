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    «Все мы частично пользуемся до сих пор». Дмитрий Песков признался, что скачал VPN

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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 2 апреля в интервью белорусскому телевидению о том, что пользуется VPN.

    «Да, конечно, а почему нет? Это не запрещено», — ответил он на вопрос журналистки.

    К разговору о сервисах, позволяющих обходить блокировки, пресс-секретаря Владимира Путина привела беседа о неудобстве использования RuTube — на фоне его западных конкурентов.

    «Была абсолютная монополия в наших странах, как и во всем мире, отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров, и все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», — сказал пресс-секретарь главы государства.

    При этом Песков отметил, что успеха упомянутые неназванные компании достигли в силу высокого качества их работы.

    «Не зазорно пользоваться самым лучшим, мы все должны искать самое лучшее для себя», — отметил Дмитрий Песков, перейдя к причинам блокировки сайтов.

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    Комментарии (18)

    constn
    Эта русская Псаки устала и хочет в кусты. Отпустите ее в Гималаи.
    alexpv
    Причем, меня научила поставить VPN знакомая блондинка. Я то сам программист со стажем и помню еще времена, как надо было лезть в настройки браузера и прописывать там всякие адреса и тд вручную. Поэтому ленился. А тут оказалось, что надо скачать приложение(а уж блондинки себе их понаставили десятки от разных модных магазинов) и это приложение само все настраивает, только кнопку ВКЛ надо нажать))
    peter_irich
    Я вот в явном виде не использую VPN. У меня в Google Chrome установлен Browsec.
    Пётр.
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