«Все мы частично пользуемся до сих пор». Дмитрий Песков признался, что скачал VPN

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 2 апреля в интервью белорусскому телевидению о том, что пользуется VPN.

«Да, конечно, а почему нет? Это не запрещено», — ответил он на вопрос журналистки.

К разговору о сервисах, позволяющих обходить блокировки, пресс-секретаря Владимира Путина привела беседа о неудобстве использования RuTube — на фоне его западных конкурентов.

«Была абсолютная монополия в наших странах, как и во всем мире, отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров, и все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний», — сказал пресс-секретарь главы государства.