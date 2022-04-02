В Chanel объяснили, почему под расписку просили россиянок не носить вещи бренда на родине

«Последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают «продажу, прямо или косвенно, предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации», — приводит ответ компании РБК.

Компания Chanel прокомментировала конфликт, связанный с действиями магазинов — продавцов бренда. Сотрудники требуют от россиянок подписать документ, что они не живут на родине и не будут носить приобретаемые дорогостоящие вещи в своей стране.

В заявлении подчеркивается, что в соответствии с законодательством ЕС, эти ограничения применяются к определенным изделиям дороже 300 евро.

В то же время в Chanel обещают поработать над улучшением процедуры и извиняются за причиненные неудобства.

1 апреля сразу в нескольких телеграм-каналах появились истории блогеров, происходившие с ними при покупке товаров Chanel в Арабских Эмиратах, Париже и Милане. Россиянам отказывались продавать выбранные товары до тех пор, пока те не докажут, что не проживают в России, и не подпишут расписку с отказом носить Chanel на родине.

Информация о действиях компании вызвала бурную реакцию пользователей из России: те отправили множество комментариев в аккаунты Chanel, выражая протест против притеснения по национальному признаку. Комментариев было так много, что их авторы уже сами принялись в шутку спрашивать рецепты драников и торта «Наполеон».