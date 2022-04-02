    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, сев

    758мм

    87%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    В Chanel объяснили, почему под расписку просили россиянок не носить вещи бренда на родине

    27
    Печать

    Компания Chanel прокомментировала конфликт, связанный с действиями магазинов — продавцов бренда. Сотрудники требуют от россиянок подписать документ, что они не живут на родине и не будут носить приобретаемые дорогостоящие вещи в своей стране.

    «Последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают «продажу, прямо или косвенно, предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации», — приводит ответ компании РБК.

    В заявлении подчеркивается, что в соответствии с законодательством ЕС, эти ограничения применяются к определенным изделиям дороже 300 евро.

    В то же время в Chanel обещают поработать над улучшением процедуры и извиняются за причиненные неудобства.

    1 апреля сразу в нескольких телеграм-каналах появились истории блогеров, происходившие с ними при покупке товаров Chanel в Арабских Эмиратах, Париже и Милане. Россиянам отказывались продавать выбранные товары до тех пор, пока те не докажут, что не проживают в России, и не подпишут расписку с отказом носить Chanel на родине.

    Информация о действиях компании вызвала бурную реакцию пользователей из России: те отправили множество комментариев в аккаунты Chanel, выражая протест против притеснения по национальному признаку. Комментариев было так много, что их авторы уже сами принялись в шутку спрашивать рецепты драников и торта «Наполеон».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (26)

    KJB
    🤔 А подписку-то для чего давать, что типа не буду носить? А если шанелькин шмот взять, чтоб полы помыть и сжечь в огороде, то продадут? За рубли конечно 🤣
    А вообще идут они лесом со своим маразмом, они сами от себя не обалдели еще?
    q876rt
    Мы продадим вам русской водки если обещаете её не пить. Клоуны.
    Упоротая Кошь
    "Отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок" 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний